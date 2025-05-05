Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.
Адаптация под мобильные устройства
Адаптировать 3 страницы, дизайн есть
Требование к верстке:
1. Валидация кода
2.Кроссбраузерность
3. Писать вест код в ручную, без использования Bootstrap
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