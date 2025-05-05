Адаптация под мобильные устройства

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт7 заявок217 просмотров

Адаптировать 3 страницы, дизайн есть

Требование к верстке:

1. Валидация кода

2.Кроссбраузерность

3. Писать вест код в ручную, без использования Bootstrap

Адаптивная верстка
день назад
Тарас
 
32 года
день в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
29 лет
9 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
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Дмитрий
 
26 лет
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Юрий
 
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Андрей
 
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19 часов назад
191 отзыв(-3)
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ТОП-10
HTML-верстка
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
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день назад
45 отзывов
день назад
ТОП-5
HTML-верстка
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6 часов назад
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