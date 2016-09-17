Адаптация сайта под мобильные устройства (opencart)

Добрый день. Необходимо реализовать адаптивную версию сайта bsb.by Адаптивная версия получается путем xslt трансформации существующих xml. Проектирование (версия сайта шириной 480 пикселей – для мобильных, шириной 768 пикселей – для планшетов, оптимизация структуры сайта, упрощение и унификация текущих шаблонов); [b]Принцип работы ...
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Приветствую. Требуется специалист, для разработки качественной адаптивной верстки ИМ на opencart по готовым макетам. Сразу хочу сказать, что работы будут проводиться на рабочем магазине, сейчас он не адаптивный. Самодеятельность не катит, строго по макетам.
Приблизительное количество страниц:
- Главная. В шапке одно меню в бургере, второе – слайдер.
- Каталог со сворачивающимся фильтром.
- Карточка товара.
- Две странички с уникальным функционалом отзывов.
Пишите приблизительную стоимость, срок.
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