Адаптация сайта под мобильные устройства (opencart)

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок303 просмотра
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Приветствую. Требуется специалист, для разработки качественной адаптивной верстки ИМ на opencart по готовым макетам. Сразу хочу сказать, что работы будут проводиться на рабочем магазине, сейчас он не адаптивный. Самодеятельность не катит, строго по макетам. 

Приблизительное количество страниц:  

- Главная. В шапке одно меню в бургере, второе – слайдер.   

- Каталог со сворачивающимся фильтром.  

- Карточка товара.   

- Две странички с уникальным функционалом отзывов.   

Пишите приблизительную стоимость, срок.

OpenCart
7 лет назад
bverigin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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