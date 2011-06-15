Адаптация шаблона под новую версию DLE

Добрый день!

Есть готовый (сверстанный) и рабочий шаблон dle заточенный под версию 7.3

Хочу обновить версию DLE до актуальной версии 9.3 но связи с изменениями в структуре шаблона и тд.мой шаблон некорректно отображается, по этому требуется , адаптировать до новой версии, что бы всё работало как часы.

Версию DLE обновлять не надо я сделаю это сам , ваша задача подготовить шаблон под нее.

Прошу оставлять своё портфолио и связь по icq для более оперативной связи.

Cпасибо.