Необходимо сверстать страницы и меню сайта и мобильной версии, 2 темы (светлая и темная), тут все PSD:https://drive.google.com/drive/folders/1g1yppx7TRiwtsOr-DV-b4Uno5DPEwKTh?usp=sharing Наш стек технологий Frontend: фреймворк Nuxt 3 Для вёрстки необходимо знать эту технологию Backend: фреймворк ...
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Нужна сделать адаптация страницы под мобильные устройства https://whitepage.pro
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