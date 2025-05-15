Адаптировать 2 страницы и исправить ошибки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт15 заявок91 просмотр

нужно исправить на сайте ошибки на 4 страницах, не коректно отображаются по desktop текст и изображения

Адаптивная версткаУстранение ошибок
день назад
Мирослав
 
32 года
5 месяцев в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
74 отзыва
16 часов назад
ТОП-5
HTML-верстка
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
21 отзыв
18 часов назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
39 отзывов(-3)
18 часов назад
ТОП-10
HTML-верстка
Женя
 
24 года
10 месяцев в сервисе
Был
35 минут назад
день назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
день назад
Диана
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
13 часов назад
день назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
день назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
день назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
22 отзыва
день назад
Фидан
 
23 года
день в сервисе
Была
16 часов назад
день назад
Александр
 
32 года
8 дней в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
день назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
24 минуты назад
6 отзывов
день назад
Лев
 
19 лет
день в сервисе
Был
15 часов назад
день назад
Даня
 
18 лет
10 дней в сервисе
онлайн
день назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
31 минуту назад
4 отзыва
день назад