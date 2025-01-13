Адаптивная верска страницы и оптимизация кода

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок279 просмотров

Нужно оптимизировать код и адаптировать верстку под мобильные устройства (мобильный диз в приложении)

1 страница.

Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.

Адаптивная версткаОптимизация кода
4 месяца назад
pizant
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