4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки Просьба указать сроки и стоимость.
Адаптивная верстка главной + страницы каталога и карточки товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка для интернет магазина:
– Главная – 1280, 768, 320 (эти разрешения отрисованы в PSD).
– Галерея товаров – только в максимальном разрешении.
– Карточка товара – только в максимальном разрешении.
Из интерактива необходимо сверстать выпадение/раскрытие меню/корзины, раскрытие фильтров товара, карусели, слайдер, превью фото в карточке.
Есть макет в PSD с отрисованым раскрытием/закрытием элементов, поведением кнопок.
Требуется оперативная связь в процессе работы.
Технические моменты:
1. Верстка должна включать bootstrap 3 css/js и быть на 100% совместимой с ним, так как в дальнейшем при разработке элементы bootstrap будут использоваться. Bootstrap должен быть подключен с CDN.
2. Верстать на bootstrap или не на bootstrap - на усмотрение верстальщика.
2. Поддерживаемые браузеры/устройства – IE11/EDGE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Android 5, iPhone 5/6, iPad.
3. По возможности: разбить стили на отдельные файлы:
* глобальные установки;
* общие для всех страниц стили;
* layout (общий макет страницы);
* стили для конкретных страниц.
Или альтернативный вариант – все одном файле, но с указанным выше разделением на отдельные блоки, разделенные заголовками в виде комментариев.
Мы поддерживаем sass/postcss, если для вас это будет удобно.
Макет - не истина в последней инстанции, если что-то отрисованное в макете кажется заморочным - пишите, скорее всего задачу можно будет упростить.
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