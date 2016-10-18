Адаптивная верстка главной + страницы каталога и карточки товара

Необходима верстка для интернет магазина:

– Главная – 1280, 768, 320 (эти разрешения отрисованы в PSD).

– Галерея товаров – только в максимальном разрешении.

– Карточка товара – только в максимальном разрешении.

Из интерактива необходимо сверстать выпадение/раскрытие меню/корзины, раскрытие фильтров товара, карусели, слайдер, превью фото в карточке.

Есть макет в PSD с отрисованым раскрытием/закрытием элементов, поведением кнопок.

Требуется оперативная связь в процессе работы.

Технические моменты:

1. Верстка должна включать bootstrap 3 css/js и быть на 100% совместимой с ним, так как в дальнейшем при разработке элементы bootstrap будут использоваться. Bootstrap должен быть подключен с CDN.

2. Верстать на bootstrap или не на bootstrap - на усмотрение верстальщика.

2. Поддерживаемые браузеры/устройства – IE11/EDGE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Android 5, iPhone 5/6, iPad.

3. По возможности: разбить стили на отдельные файлы:

* глобальные установки;

* общие для всех страниц стили;

* layout (общий макет страницы);

* стили для конкретных страниц.

Или альтернативный вариант – все одном файле, но с указанным выше разделением на отдельные блоки, разделенные заголовками в виде комментариев.

Мы поддерживаем sass/postcss, если для вас это будет удобно.

Макет - не истина в последней инстанции, если что-то отрисованное в макете кажется заморочным - пишите, скорее всего задачу можно будет упростить.