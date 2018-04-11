Адаптивная верстка и натяжка на Drupal 8

Необходимо сделать корректировку сайта www.lookina.ru1. У каждой страницы должен быть конкретный адрес URL.2. Необходимо добавить ЛОГОТИП3. На главную странцу необходимо добавить группу "МАГАЗИН"4. В группе "МАГАЗИН" необходимо сделать подгруппы "подарок", "фотокнига" , "печать картины"5. В ...
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Здравствуйте. Необходима адаптивная верстка дизайна и натяжка сайта на CMS Drupal 8.
Превью всех страниц – https://yadi.sk/d/RJRk51Yh3U5LEK
Корректное отображение сайта на любом устройстве (все основные устройства и все популярные браузеры актуальных версий), чтобы ничего не разъезжалось.
Быстрая загрузка сайта.
Предпочтительная работа через Безопасную сделку.
Обязательно высылайте ВАШИ работы на CMS Drupal.
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