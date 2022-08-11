Адаптивная верстка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок168 просмотров

Привет,  Разработчика HTML5,SCSS, JS. 

на проектной основе. 

На данный момент, есть проект - интернет магазин. 

HTMLJavaScriptSCSS
3 года назад
guest_16602567095405
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML верстка

    $200

    Требуется выполнить HTML-верстку с учетом пиксельной и адаптивной поддержки. Ожидается использование фреймворка Bootstrap или предложите альтернативные решения. Важно соблюдение всех стандартов веб-разработки.

    BootstrapHTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать анимацию банеров(анимация css, вылеты картинок и текста)

    Необходимо разработать анимацию баннеров с использованием CSS, включая вылет текста и изображений. Требуется выполнить HTML-верстку. Для теста нужно сделать 2-3 баннера до 11 вечера. Примеры работ приветствуются, также укажите стоимость.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    $5

    Необходимо скопировать существующий сайт с использованием HTML-верстки. Техническое задание будет предоставлено для детального ознакомления с требованиями и спецификациями проекта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивный сайт под ключ на WordPress

    $300

    Ищется верстальщик для создания адаптивного сайта на WordPress по теме инвестиций. Необходимы знания граббинга для парсинга данных, навыки работы с iframe и API. Тестовое задание займет 2 дня, полный проект состоит из 30 страниц. Условия сотрудничества обсуждаются.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка 4 страниц на Wordpress + Elementor

    $35

    Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе Wordpress с использованием конструктора Elementor. Исходные файлы предоставлены в формате PSD. Проект предполагает возможность дальнейшего расширения сайта.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету в Figma

    Необходимо выполнить HTML-верстку мобильной версии сайта printing.ru согласно предоставленному макету в Figma. Ожидается точное соответствие дизайну и функциональности.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Установить шаблон opencart

    $10

    Необходимо установить шаблон OpenCart на указанный домен и хостинг. Требуется перенести логотип, категории, подкатегории, контакты, баннеры и 10 товаров со старого сайта. Подготовьте сайт для запуска на платформе OpenCart.

    Opencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировки на лендинге

    $5

    Требуются корректировки на лендинге: необходимо изменить тексты, заменить фото и удалить некоторые блоки. Работа осуществляется без доступа к админке, только HTML-верстка. Бюджет на выполнение задачи составляет 5-10$.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад