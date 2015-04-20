Адаптивная верстка Joomla под ключ

Добрый день!

Требуется разработать и воплотить в жизнь адаптивную верстку сайта. Есть понимание как это должно выглядеть и сайт пример.

Никаких сложных заморочек. Из важного - сайт должен соответствовать удобству мобильной версии в pagespeed от Гугла и иметь адекватный размер картинок для мобильников. В целом всё.

Называйте вашу цену.