Адаптивная верстка лендинга

Требуется сверстать макет с плагинами jquery 1. Макеты в PSD со шрифтами со слоями 2. Плагины должны быть рабочими 3. Версии верстки всего 3 под 3 разных разрешений.
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Добрый день!
Требуется сверстать длинный лендинг. Требования - кроссбраузерность, корректнкая адаптивность.ыв
Макет в PSD
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