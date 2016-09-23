Адаптивная верстка модального окна

Работой с Василием доволен! Поставленная задача выполнена качественно и в срок. Все время работы Василий постоянно был на связи и оперативно реагировал на замечания. Если нам еще понадобится верстальщик мы обязательно обратимся к Василию, так как он знает свое дело.