Адаптивная верстка (путешествия)

Нужно сверстать шаблон из файлов PSD для движка ShopCMS с натяжкой. Шаблон должен быть адаптивным под смартфоны.
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Адаптивная верстка 4-х страниц, тематика — путешествия. Все подробности — исполнителю.
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