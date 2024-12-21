Следует сверстать адаптивно согласно представленного макета.

Необходимо соблюдать следующих общепринятые правила при верстке (которые не соблюдают 90% специалистов):

верстка должна быть по ВЕМ

соблюдать правила валидности кода верстка должна быть семантичной и модульной название классов логически понятны все стили должны назначаться лишь по именам классам для тегов <button>, <a> должны быть назначены id изображения должны быть адаптивными и гибкими, они должны занимать четко отведеное пространство, при их смене верстка не должна слетать. Запрщено в стилях для них назначать жесткие значения ширины и высоты шапка фиксированна при наличии полей формы они должны быть в соответствующем контейнере Form. Для самого контейнера form должны быть предусмотрены все обязательные атрибуты. бонусом будет организация плавного скролла (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) четкое выполнения дедлайна при выполнения проекта. При нарушении сроков сделка будет расторжена вне зависимости на какой стадии у вас закончен проект. Я рассматриваю и подстраиваюсь под Ваш обозначенный срок

С макетом и ТЗ по нему можете ознакомится по ссылке: https://fex.net/uk/s/cbc4svp

Жду от Вас окончательного предложения по ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ реальной цене и срокам. В обсуждении с Вами будут оговариваться и уточняться только детали проекта

Желательно представить свои работы по верстке с репозитория Git или подобных. С рабочих сайтов верстку не рассматриваю

Защитав от ботов: Начните свой отклик с Kinetic project