Адаптивная верстка сайта

$80
HTML-версткаЗакрытнет заявок116 просмотров
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Нужна адаптивная верста сайта.

Требования:

- Адаптивность на основе предоставленных шаблонов

- Bootstrap

- Кроссбраузерность

- Валидность CSS и HTML

- Аккуратность, логичность верстки и отсутствие косяков

- Срок 4-5 дней

Шаблоны будут предоставлены.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
9 лет назад
nodirmcsd
Нодир 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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