Адаптивная верстка сайта магазина

$68
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок775 просмотров

Добрый день. Задача сверстать макеты сайта интернет магазина. Макеты в приложении. Оплата поетапно. Бюджет 5000р

4 года назад
ilmasters
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