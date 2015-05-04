Адаптивная верстка сайта-одностраничника с элементами паралакса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок342 просмотра

Нужно сверстать сайт-одностраничник.

Сайт с адаптивной версткой.

На нем притсутствуют элементы паралакса.

Дизайн предоставлю в формате .PSD. Отдельно для десктопного разрешения и для мобильных.

В плане паралакса у исполнителя будет определенная свобода и пространство для творчества.

http://take.ms/od2vu

Срок - до 14 апреля.

10 лет назад
reivener
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dimaasus
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена отлично. Сделано все по ТЗ, с доработками от себя, по существу. Во время работы отличный репортинг о прогрессе работы. Рекомендую.
Заказчик очень приятно удивил четкостью поставленной задачи и проработкой ТЗ. Такое очень редко встречается на фрилансе. Также хочется отметить высокую оплату и очень дружественное личное отношение. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

dimaasus
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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