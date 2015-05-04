Друзья, есть простая задача для тех, кто знает что делать. Есть сайт Нужно скопировать его и отредактировать под мои задачи. Составил список корректировок: 1/ Добавить слайдер с кейсами в стиль ...
Адаптивная верстка сайта-одностраничника с элементами паралакса
Нужно сверстать сайт-одностраничник.
Сайт с адаптивной версткой.
На нем притсутствуют элементы паралакса.
Дизайн предоставлю в формате .PSD. Отдельно для десктопного разрешения и для мобильных.
В плане паралакса у исполнителя будет определенная свобода и пространство для творчества.
Срок - до 14 апреля.
Выбранный исполнитель
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