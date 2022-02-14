Адаптивная верстка страницы сайта по готовым макетам

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка112 просмотров
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верстка по psd макету

2 года назад
bejiocuiied
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$103
3 дня
1. Качество работы: Высокий уровень навыка 2. Соблюдение сроков: Сроки выдержаны идеально, даже с учетом задержки ответов на вопросы с моей стороны 3. Коммуникация: Были предложения по улучшению внешнего вида и функционала 3 из 3, однозначно рекомендую
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