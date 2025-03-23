Адаптивная Верстка внутренней панели сайта

Необходимо сверстать 10 страниц внутренней панели сайта на основе предоставленных figma Макетов (вайрфрейм). Верстка должна быть выполнена с использованием только готовых элементов UI-кита Metronic8 (демо: https://preview.keenthemes.com/metronic8/demo1/ ), (важно, figma не содержит дизайн).

Этапы работы:

Верстка страниц:

На основе предоставленных вайрфреймов сверстать страницы, используя только элементы из UI-кита Metronic8 пример документации: https://preview.keenthemes.com/html/metronic/docs/base/buttons .

Все элементы должны быть адаптивными и корректно отображаться на различных устройствах.

Верстка должна быть выполнена с учетом современных стандартов (HTML5, CSS3, JavaScript) и быть адаптивной (Metronic8 поддерживает адавтивность).

Интеграция шаблонов:

После утверждения сделанной вами верстки вам будет предоставлен доступ к GitLab и dev-версии сайта.

На основе сверстанных страниц необходимо создать *tpl шаблоны для интеграции в проект.

Вы будете добавлены в чат с действующим разработчиком для консультаций и уточнений.

Требования к исполнителю:

Опыт работы с UI-китами, особенно с Metronic (желательно, или с другим ui kit).

Навыки адаптивной верстки и работы с HTML5, CSS3, JavaScript.

Опыт работы с системами контроля версий (Git/GitLab).

Умение работать с шаблонизаторами и создавать *tpl файлы.

Ответственность, внимательность к деталям и готовность к оперативному внесению правок.

Дополнительно:

Пример вайрфрейма 1 страницы приложен к проекту.

Возможны дополнительные правки и доработки после согласования готовой верстки.

Как откликнуться:

Пришлите примеры ваших работ, связанных с версткой и использованием UI-китов.

Укажите ваш опыт работы с Metronic или аналогичными фреймворками / UI-китами.



Бюджет и сроки:

Бюджет: [укажите ваш бюджет или диапазон].

Сроки выполнения: [укажите сроки, есть ли у вас сейчас загрузка и когда вы сможете начать].