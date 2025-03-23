Необходимо сверстать страницу для сайта на WordPress, основываясь на предоставленном PDF файле. Объем работы составляет 4-5 страниц с текстом и изображениями. Требуется создать HTML-файл, который будет вставлен в редактор WordPress.
Адаптивная Верстка внутренней панели сайта
Необходимо сверстать 10 страниц внутренней панели сайта на основе предоставленных figma Макетов (вайрфрейм). Верстка должна быть выполнена с использованием только готовых элементов UI-кита Metronic8 (демо: https://preview.keenthemes.com/metronic8/demo1/ ), (важно, figma не содержит дизайн).
Этапы работы:
Верстка страниц:
На основе предоставленных вайрфреймов сверстать страницы, используя только элементы из UI-кита Metronic8 пример документации: https://preview.keenthemes.com/html/metronic/docs/base/buttons .
Все элементы должны быть адаптивными и корректно отображаться на различных устройствах.
Верстка должна быть выполнена с учетом современных стандартов (HTML5, CSS3, JavaScript) и быть адаптивной (Metronic8 поддерживает адавтивность).
Интеграция шаблонов:
После утверждения сделанной вами верстки вам будет предоставлен доступ к GitLab и dev-версии сайта.
На основе сверстанных страниц необходимо создать *tpl шаблоны для интеграции в проект.
Вы будете добавлены в чат с действующим разработчиком для консультаций и уточнений.
Требования к исполнителю:
Опыт работы с UI-китами, особенно с Metronic (желательно, или с другим ui kit).
Навыки адаптивной верстки и работы с HTML5, CSS3, JavaScript.
Опыт работы с системами контроля версий (Git/GitLab).
Умение работать с шаблонизаторами и создавать *tpl файлы.
Ответственность, внимательность к деталям и готовность к оперативному внесению правок.
Дополнительно:
Пример вайрфрейма 1 страницы приложен к проекту.
Возможны дополнительные правки и доработки после согласования готовой верстки.
Как откликнуться:
Пришлите примеры ваших работ, связанных с версткой и использованием UI-китов.
Укажите ваш опыт работы с Metronic или аналогичными фреймворками / UI-китами.
Бюджет и сроки:
Бюджет: [укажите ваш бюджет или диапазон].
Сроки выполнения: [укажите сроки, есть ли у вас сейчас загрузка и когда вы сможете начать].
Заявки фрилансеров
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