Адаптивная вёрстка и одна правка в модуле на NodeJS - Работа СЕГОДНЯ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки391 просмотр

Адаптивная вёрстка и одна правка в модуле на NodeJS - Работа на СЕГОДНЯ!

Бюджет 50$, сроки сегодня до 3-00 ночи по МСК

Оплата по этапно - по мере готовности задач

Node.js
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$50
1 день
Отличный исполнитель! Рекомендую к работе!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата во время, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
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