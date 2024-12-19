Адаптивно сверстать макет

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка213 просмотров

Сверстать небольшой макет из фигмы. Все скину кандидату. Напишите тг

FigmaАдаптивная верстка
4 месяца назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vanika
Іван 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$15
1 день
Escrow
Приятный опыт работы. Задача поставлена четко, оплата сразу по завершению работы. Заказчика рекомендую

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