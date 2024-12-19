Ищется опытный верстальщик для проведения аудита 10 адаптивных страниц. Необходимо достичь соответствия с макетами в подходе pixel perfect и устранить проблемы с отображением в разных разрешениях. Оплата поэтапная, доступ к Figma будет предоставлен. Требуется указать стек технологий и примеры работ.