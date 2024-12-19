Необходима интеграция вёрстки калькуляторов с сайта на Vue в новый сайт. Задача включает удаление роутинга и создание 7 HTML-страниц с калькуляторами. Требуется реализовать передачу параметров для выбора товаров. Работа ведется в предоставленном репозитории на GitHub.
Адаптивно сверстать макет
Сверстать небольшой макет из фигмы. Все скину кандидату. Напишите тг
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