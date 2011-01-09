Апгрейд 2-х дизайнов для vbulletin4 suite

Нужно из psd сделать шаблон для движка DLE. вот старый сайт http://www.prosushka.ru/ Всего 4 страницы, две из которых идентичны. Верстка резиновая до 1280. Вот странички. http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/cahess.22/0_58ac9_50139bd7_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4807/cahess.22/0_58aca_5b4a3c94_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/cahess.22/0_58acb_9865a299_orig ...