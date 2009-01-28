Аудит сайта на доработки, в т.ч. юзабилити

Сайт был старый дизайн, ставим новый. При этом страниц много, около 40-50...

Часть страниц поставили. На других необходимо менять на новый вариант.

Необходимо просмотреть все страницы сайта по карте сайта,

составить список, что и на какой странице надо поменять со старого на новый дизайн (шрифты, цвета, фоны)..

дать рекоммендации по изменению структуры старого дизайна на новый с учетом юзабилити... (на некоторых страницах подправить структуру, улучшить, предложить варианты...)

ответ подготовить в текстовом виде с набросками в поинте...

Работать надо быстро ,так как надо привести в порядок сайт срочно...