Автоматизировать заполнение раздела сайтаWordpress

На сайте под Wordpress нужно немного автоматизировать процесс заполнения архива журналов.

У нас есть архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10-20 отдельных страниц(статьи).

Нам нужно, чтобы при добавлении каждой новой статьи, происходило автоматическое заполнение страниц самих журналов (родительская рубрика в wordpress), т.е. нажимаем в архиве на журнал, а там внутри список статей от него с заголовками и анонсами с красивым внешним видом.

Автоматизацию нужно сделать для сокращения действий оператора, вносить статьи все равно предполагается вручную