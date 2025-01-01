Требуется исправить HTML и CSS на сайте на CMS MODX. Задача включает удаление текста из тегов h3 и корректировку отступов текста от ссылок в меню. Примерные изменения показаны на скриншотах. Время на выполнение - 10 минут.
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