Cделать фильтр по базе на поддомене

Иван - отличный исполнитель. Быстро понял, какая задача. Не все до этого могли понять. Быстро реализовал предварительный вариант. 2 раза внесли правки - все было оперативно. Работа выполнена квалифицированно и в срок. Довольна результатом. буду обращаться и впредь.