Cделать фильтр по базе на поддомене

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка85 просмотров

Нужно реализовать фильтр по базе данных, а также привлекательный внешний вид.

12 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Basecity
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$120
7 дней
Иван - отличный исполнитель. Быстро понял, какая задача. Не все до этого могли понять. Быстро реализовал предварительный вариант. 2 раза внесли правки - все было оперативно. Работа выполнена квалифицированно и в срок. Довольна результатом. буду обращаться и впредь.
Мария - замечательный заказчик. Приятно было посотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Basecity
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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