CSS HTML верстка и мобильная верстка интернет магазин сантехники.

Итог Работы: сss файлы и резиновая верстка, ключевых страниц сайта, верстка под мобильные телефоны и планшеты.

Проект: http://www.remontbistro.ru это магазин сантехники, (главная, категории, товар, корзина, финиш заказа) есть небольшие различия на категориях товаров например душевые кабины и акриловые ванны или уголки, высота товара но это минимальные различия.

Текущая стадия: сайт уже работает css готов, но адаптивности полной нет.

Задача: Скорректировать текущий css чтобы он стал полностью адаптивным к размеру экрана в том числе на мобильных телефонах и планшетах.

Проверка: будем смотреть верстку на стороннем сервисе, который показывает верстку на разных устройствах и версиях браузеров.

Навыки: нужен профи, я точно это увижу по вашему коду, пришлите примеры CSS и адаптивного сайта. Желательно знание BootStrap и методов кроссбраузерной верстки.

Если Вы реально сделаете работу быстро и четко, мы готовы к постоянной работе.