Дизайн и верстка для сайта визитки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок199 просмотров

Необходим дизайн и верстка для сайта визитки, скрипт для отправки майла с сайта, переключателб языка. Пример сайта находится в приложении, Также с вашей стороны возможны коррекции и предложения

11 лет назад
oskar92
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kindfairy008
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

kindfairy008
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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