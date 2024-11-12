Дизайн и верстка электронных писем

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки312 просмотров

Нужен дизайнер или верстальщик для создания 5 дизайн-макетов электронных писем.

Требуется индивидуальный подход к оформлению, не шаблонные решения.

Необходимо также интегрировать шаблоны в юнисендер.

Идеальные кандидаты должны предоставить примеры ранее оформленных электронных писем.

Оплата сдельная.

6 месяцев назад
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Максим
 
26 лет
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