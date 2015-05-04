Дизайн и Верстка Landing Page(3-4 экрана)

Нужно создать дизайн и сделать адаптивную верстку посадочной страницы.

Верстка на Bootstrap 3 адаптивная. Форма на php+api mailchimp отправляет заявку на мыло и добавляет лида в лист mailchimp для дальнейшего мейл-маркетинга. 2 вида лидов, при захвате лида юзер должен сделать выбор. Например он жмет на кнопку оставить заявку и ему вылетает попап с вопросом кто он, юзер делает выбор и ему показываем нужную форму. Затем добавляем в один из листов на мейлчимпе.

Скорее всего лендинг будет короткий на 3-4 экрана, а может и на 2.

Для начала проектировщик сделает прототип который будет утвержден с заказчиком, затем по этому прототипу нужно сделать дизайн и верстку плюс внедрить в мейлчимп. Картинки для первого экрана иконки для бенефитсов утверждаем с заказчиком и покупаем на стоке в большом разрешении.

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Качество должно быть на высоком уровне.

Качество вёрстки тоже на высоком уровне.(100vh, @fonts и тд всё нужно знать)

Смотрим примеры во вложении.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ — ДАМ БЛОК СРАЗУ ЖЕ