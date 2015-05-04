Дизайн и Верстка Landing Page(3-4 экрана)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок251 просмотр

Нужно создать дизайн и сделать адаптивную верстку посадочной страницы.

Верстка на Bootstrap 3 адаптивная. Форма на php+api mailchimp отправляет заявку на мыло и добавляет лида в лист mailchimp для дальнейшего мейл-маркетинга. 2 вида лидов, при захвате лида юзер должен сделать выбор. Например он жмет на кнопку оставить заявку и ему вылетает попап с вопросом кто он, юзер делает выбор и ему показываем нужную форму. Затем добавляем в один из листов на мейлчимпе.

Скорее всего лендинг будет короткий на 3-4 экрана, а может и на 2.

Для начала проектировщик сделает прототип который будет утвержден с заказчиком, затем по этому прототипу нужно сделать дизайн и верстку плюс внедрить в мейлчимп. Картинки для первого экрана иконки для бенефитсов утверждаем с заказчиком и покупаем на стоке в большом разрешении.

Я РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТЫ!

СМОТРИТЕ ОТЗЫВЫ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В МОЕМ ПРОФИЛЕ

Качество должно быть на высоком уровне.

Качество вёрстки тоже на высоком уровне.(100vh, @fonts и тд всё нужно знать)

Смотрим примеры во вложении.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ — ДАМ БЛОК СРАЗУ ЖЕ

BootstrapPHP
10 лет назад
ZakRaben
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Мобильная версия сайта

    Сайт www_optictelecom_kz не оптимизирован для мобильных устройств, там нужно править вёрстку, кажется. На самом деле работа делалась, но что-то слетело и бэкапы не восстанавливаются. Нужно исправить.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать страницу на bootstrap 3. Из динамики - яндекс карта с метками, прокрутка к карте при нажатии на "На карте", всплывающее окно с объектом при нажатии на метку на карте, и еще один всплывающий ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать 1 страницу

    Необходимо сверстать 1 страницу. Требования: 1) Верстка должна быть "резиновой", даже не резиновой, а как говорят "отзывчивая" верстка. 2) Корректно отображаться на различных экранах и мобильных устройствах. 3) Не должно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать и натянуть на wp

    $70

    Нужно сверстать сайт и натянуть его на wp. PSD и тз предоставлю. Сайт информационный, в psd представлены 3 страницы, главная, рубрики и статья. Пишите сроки выполнения работы.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка + натяжка на вордпресс 1 страницы

    $25

    Необходимо сверстать и натянуть на вордпресс страничку, которая по функционалу и внешнему виду почти 1-в-1 как эта http://directforbusiness.ru/ но короче (Всего 5 экранов). Сделать все надо именно 5.05.2015 за 3-4 часа после ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • На страничке разместить прайс для скачивания

    На сайте есть страничка с прайсами Там необходимо разместить 4 ссылки "скачать прайс" По ссылке начинается загрузка файлов Моментальная постоплата Яд, вм, сбер В заявке просьба указывать стоимость ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX:

    Что нужно делать Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX: Верстка готовых PSD - макетов. Редактирование верстки страниц сайтов на CMS. Программирование и перенос страниц на CMS. Пожелания ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад