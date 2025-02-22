Дизайн посадочного экрана

Требуется сверстать одностраничный сайт с анимациями, используя HTML, CSS и JS или фреймворки, такие как React. Необходимо создать динамичный и привлекательный лэндинг без CMS. В заявках указывать цену, сроки выполнения, используемые технологии и примеры работ с анимацией.