Дизайн сайта интернет-магазина на движке Modx

Здравствуйте! Вот ссылка на jquery скрипт: http://html-css.info/2010/06/jquery-position-fixed/ , с его помощью можно создать плавающий блок. Скрипт работает, но есть одна проблема - если блок упирается в футер, то он отодвигает его вниз до бесконечности. ...