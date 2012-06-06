Есть сверстанная страница. Добавить аудио и видео-плеер на страницу. Пример дизайна есть. Плееры желательно на html. Аудио плеер должен включать музыку по желанию пользователя и соответственно выключать. Аналогично видео плеер для работы с видео. Еще желательно, но не обячзательно сделать помощника на странице типа как в ворде. Это все для диплома. Цена?