Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Добавить такой же англ. вариант сайта
Сайт www.nustudio.nu, добавить ссылку на АБСОЛЮТНО ТАКУЮ ЖЕ аналогичную версию сайта (графика та же) и сделать возможность просмотра видео файлов, помимо jpg.
Заявки фрилансеров
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