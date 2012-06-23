Доработать по мелочам shopcms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка107 просмотров

В шапку в ставить горизонтальное меню.

Переделать отображение товара в категориях.

Сделать, чтоб при наведении на картинку товара появлялась рамка.

И еще пару мелочей.

Требуется опытный программист.

13 лет назад
365270
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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