Требуется сверстать из PSD и прикрутить к сайту на ModX Evo личный кабинет пользователя. Всего нужна: маленькая форма регистрации (5 полей ввода), форма авторизации (2 поля ввода), форма подписки (1 поле ввода), форма личного кабинета ...
Доработать сайт на joomla
Задача сверстать табличку с ценами тут
http://test.kommtex.ru/price (щяс в виде картинки она)
+ сделать под каждую кнопку форму заказа (поля: телефон, e-mail, сообщение)
Так же есть еще мелкие правки по другим страицам. Все детали обсудим.
Требования от исполнителя:
- быстрое реагирование на вопросы/правки
- он лайн постоянно на время сотрудничества
- ответственность и точное соблюдение сроков
Заявки фрилансеров
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