Доработать сайт на joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок187 просмотров

Задача сверстать табличку с ценами тут

http://test.kommtex.ru/price (щяс в виде картинки она)

+ сделать под каждую кнопку форму заказа (поля: телефон, e-mail, сообщение)

Так же есть еще мелкие правки по другим страицам. Все детали обсудим.

Требования от исполнителя:

- быстрое реагирование на вопросы/правки

- он лайн постоянно на время сотрудничества

- ответственность и точное соблюдение сроков

Joomla
11 лет назад
zveno77
Павел 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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