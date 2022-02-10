Доработка макетов и вёртска под Wordpress

HTML-версткаЗакрыт11 заявок1419 просмотров
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Имеется сайт на WordPress и несколкьо макетов страниц: как мобильных так и десктопных.

Требуется свертать страницы по этим макетам + собрать макеты других страниц из заданных элементов. Если потребуется работа дизайнера, сделаем отдельно. Подробности в личку.

WordPress
2 года назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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