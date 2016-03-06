Доработка шаблона на Вордпресс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка89 просмотров

Нужно доработать текущий шаблон на Вордпрессе - сайт nasledstvo-expert.ru

Недавно мне разработали макет 

https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0b3otN1RLMEpxdEk/view?usp=sharing

(это внутренняя страница - агрегатор статей)

Нужно сделать верстку данного макета и обновить текущий шаблон + доработать мобильность (для смартфона открывать один layout + меню - примерно, как вы делали на http://srv103759.hoster-test.ru/)

Бюджет - $10-$15

WordPress
9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
3 дня
Работа выполнена качественно и быстро. Рекомендую
Рекомендую, хорошие и понятные заказы и моментальная оплата

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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