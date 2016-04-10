Вообщем есть макет сайта 3 страницы, главная, расчет стоимости и о компании, нужно сверстать и натянуть на joomla 3. Макет адаптивный. Цена и сроки. !!!!ТОЛЬКО ПОСТ ОПЛАТА!!!!
Доработка верстки для профессионалов
Требуется доработать косяки с версткой на вновь создаваемом сайте под opencart. Сайт сделан для телефона для планшета и для компа. Адрес сайта zastroy-dev.ru список доработок. Выложу завтра утром.
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