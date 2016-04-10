Доработка верстки для профессионалов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок397 просмотров

Требуется доработать косяки с версткой на вновь создаваемом сайте под opencart. Сайт сделан для телефона для планшета и для компа. Адрес сайта zastroy-dev.ru список доработок. Выложу завтра утром. 

Opencart
9 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nickromanser
Николай 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$120
4 дня
Все хорошо, рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nickromanser
Николай 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад