Доработка верстки сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок748 просмотров
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Требуется доработка верстки сайта каталога продукции easprofservis.ru до возможностей интернет магазина. Для этого требуется добавить:

  • поиск (предположительно после меню "контакты") + сама страница
  • корзины (предположительно вместо "отправить запрос") + сама страница
  • цены товара (страница каталога и товара)
  • отображение нескольких фото на странице товара (например в виде прокрутки)
На промежуточном этапе, сделать набросок для утверждения внешнего вида.

Все исходные файлы предоставим. Если есть вопросы, пишите!

2 года назад
caps
44 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
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