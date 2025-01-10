Доработка вестки страницы матча

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки73 просмотра

Добрый день!
Нужна помощь опытного верстальщика, который сможет качественно досверстать слайдер на уже сверстанной странице матча на сайте анализатора спортивных событий.

Что нужно: развернуть локально архив верстки предыдущего исполнителя и доработать блок слайдера, которы он так и не смог реализовать. Нам не нужно верстать ВСЮ страницу, речь идет только одоработке блока слайдера коэффициентов и проверки того что все работает на десктопе и мобильном устройстве.

Макет:
https://www.figma.com/design/M3myq5soLJeVAryu1LeRbj/BetLab-Main?node-id=77-3753&p=f

Страница которую нужно доработать:
https://prnt.sc/8Scng3S4-ylg

Блок слайдера коэффициентов:
https://prnt.sc/jarXbxK52FPm


 Доработка возможна на таких технологиях:

  • Tailwind CSS

  • Bootstrap

  • Чистый CSS
    Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет большим плюсом если вы знаете и работаете с Vue.


    Контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.
    Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.
    Это все реализовано, нужна небольшая доработка по блоку слайдера.


    Есть нюансы, которые не смог реализовать предыдущий верстальщик:
    Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбранная ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя (рядом с фиксированным столбцом). По сути нужно интегрировать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки.

    При скролле столбцов мышкой (зажатие и перетаскивание столбцов) - ссылки также должны переключаться (active-not active).

    Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся "под первый столбец" в зависимости от выбранной ссылки.

    Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по верстке новых страниц.

    Присылайте заявку с вашим бюджетом.
    Спасибо!

BootstrapCSSFigmaTailwind CSSVue.jsДоработка сайтов
4 месяца назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$20
3 дня
Escrow
Андрей прекрасно справился со своей работой. Верстка была выполнена в наилучшем виде, даже спецификация верстки слайдера (она была не из простых) - была выполнена в точности с нашими пожеланиями. Спасибо за работу и будем обращаться еще.
Сотрудничество оставило положительные эмоции. Все супер! С удовольствием помогу еще раз :)

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад

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