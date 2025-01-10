Чистый CSS

Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет большим плюсом если вы знаете и работаете с Vue.





Контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.

Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.

Это все реализовано, нужна небольшая доработка по блоку слайдера.



Есть нюансы, которые не смог реализовать предыдущий верстальщик:

Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбранная ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя (рядом с фиксированным столбцом). По сути нужно интегрировать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки.



При скролле столбцов мышкой (зажатие и перетаскивание столбцов) - ссылки также должны переключаться (active-not active).



Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся "под первый столбец" в зависимости от выбранной ссылки.



Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по верстке новых страниц.



Присылайте заявку с вашим бюджетом.

Спасибо!