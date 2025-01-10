Требуется сверстать 1 мобильную страницу с использованием HTML. Работа должна быть выполнена в ночь. Процесс разработки необходимо выкладывать на хостинг для контроля. Оплата 30$ по факту проверки на сервере.
Доработка вестки страницы матча
Добрый день!
Нужна помощь опытного верстальщика, который сможет качественно досверстать слайдер на уже сверстанной странице матча на сайте анализатора спортивных событий.
Что нужно: развернуть локально архив верстки предыдущего исполнителя и доработать блок слайдера, которы он так и не смог реализовать. Нам не нужно верстать ВСЮ страницу, речь идет только одоработке блока слайдера коэффициентов и проверки того что все работает на десктопе и мобильном устройстве.
Макет:
https://www.figma.com/design/M3myq5soLJeVAryu1LeRbj/BetLab-Main?node-id=77-3753&p=f
Страница которую нужно доработать:
https://prnt.sc/8Scng3S4-ylg
Блок слайдера коэффициентов:
https://prnt.sc/jarXbxK52FPm
Доработка возможна на таких технологиях:
Tailwind CSS
Bootstrap
Чистый CSS
Но важно учесть, что верстка будет натягиваться на компоненты Vue.js, и будет большим плюсом если вы знаете и работаете с Vue.
Контент страницы состоит из 2 вкладок: коэффициенты и статистика.
Это вкладки, которые должны переключать отображение контента в них.
Это все реализовано, нужна небольшая доработка по блоку слайдера.
Есть нюансы, которые не смог реализовать предыдущий верстальщик:
Особое внимание нужно обратить на столбцы в вкладке Коэфиициенты. Над столбцами есть кнопки-ссылки, которые при клике на них должны горизонтально скроллить столбцы и выбранная ссылка должна отобразить столбец в зоне видимости пользователя (рядом с фиксированным столбцом). По сути нужно интегрировать слайдер, который горизонтально будет скроллить столбцы при нажатии на ссылки.
При скролле столбцов мышкой (зажатие и перетаскивание столбцов) - ссылки также должны переключаться (active-not active).
Важно: Самы первый столбец "Результат LIVE матча" должен быть зафиксирован и не скроллиться. Все остальные столбцы горизонтально скроллятся "под первый столбец" в зависимости от выбранной ссылки.
Эта страница - только первая из серии доработок (редизайна) проекта, поэтому если вы хорошо справитесь с задачей - возможна постоянная работа по верстке новых страниц.
Присылайте заявку с вашим бюджетом.
Спасибо!
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