Доработки для HTML-верстальщика и дизайнера

Приветствую!

Готовится к сдаче интернет-магазин. Постоянно вносятся мелкие изменения в дизайне и добавляются внутренние страницы.

Нужен человек, или 2 человека, которые смогут оперативно эти изменения вносить.

В перспективе-долгое и счастливое совместное сотрудничество :)

В качестве примера одного из заданий:

Корзина выглядела так: http://www.sendspace.com/file/l5jreb

Должна выглядеть так: http://www.sendspace.com/file/25l7zr

Помимо очевидных моментов, нужно еще выравнить цифры. http://floomby.ru/content/8KmLQnF4lU/ оставить запас на тот случай, если число будет трехзначным. Rewards points то же самое, когда число 3-хзначное, все съезжает...

Назовите свою цену и сроки за такого плана задание.

И, если есть, ссылку на онлайн сертификат по CSS.

Все спасибо за внимание :)