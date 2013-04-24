Сверстать и натянуть на движок дизайн внутренних страниц (карточка товара,каталог товаров,404,корзина,статьи)..Поправить небольшие недочеты верстки на главной странице.. Сроки 2-3 дня.. PSD вышлю .. Cайт djig.ru.
Доработки по верстке и настройке WordPress
Перечень того, что хотелось бы поправить и сделать находится в прикрепленном файле.
Если Ваш опытный взгляд найдет еще какие-либо проблемы буду только рад!
Сайт: http://gamingstuff.ru/
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