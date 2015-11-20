Доработки текущего JS-кода

Необходимо сделать копию лендингов: http://caviariphone.ru/ http://watchepoca.ru/ http://chanel.bags2you.ru/ прошу внимательно просмотреть лендинги. что происходит после нажатия на кнопки. Там идет редирект на определенный сайт. Мне нужно сделать точно также. можно даже в таком же дизайне все. Чем проще, тем лучше.