Доверстать позиции в шаблоне Джумла.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки142 просмотра

Доверстать недостающие позиции.

№1 в отмеченный размер разместить позицию, чтобы добавлять из админки анимированное лого.

№2 добавлять из админки модули.

интересует цена и срок.

Joomla
13 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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