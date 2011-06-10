Доверстать страничку и переверстать фон сайта

Сайт без CMS на HTML/XHTML, c небольшими вставками PHP, использует jQuery. 2 шаблона дизайна + 10 страниц контента на обычно HTML (в большинстве случаев разметка простейшая - попреносы строк, списки). Сайт нормально работает в нормальных браузерах (Chrome, ...
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Уважаемые верстальщики.
Есть сайт http://fu.dev.stylepix.net/
Нужно поменять фон и сверстать страничку города.
Для смены фона стили прошу сделать в отельном файле.
Пример дизайна во вложении.
Пожалуйста, предлагайте свои сроки и цены. Оплата - по факту.
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