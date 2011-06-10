Доверстать страничку и переверстать фон сайта

Александр в польне адекватны человек . чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком каторый ведет себя по дружески. отлично понимает в деле.. даже помогает в работе одним словом Александр пунктуальный человек будем и дальше работать рекомендую всем ! ! !