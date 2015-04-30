Два LP - один поправить, второй сверстать с нуля

Есть два лендинга, на один нужно внести изменения, второй сверстать с нуля с адекватным отображением на всех типах устройств. Дизайн первого и второго во вложении, адрес страницы которую будем править ремонт-панелями.рф. По той которую будем делать с нуля напишу в лс подробнее. Интересуют сроки и цена вопроса, вопросы приветствуются.