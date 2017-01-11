HTML код для вывода ленты из инстаграм

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!

Требуется создать HTML код для вывода последних загруженных фотографий в инстаграм. Выглядеть должно вот так- http://estonianna.com/?page_id=2753

Особенность заключается в том, что вставлять будете не вы- мне нужен только код, который будет корректно отображаться при создании странички на онлайн-агрегаторе сайтов platformalp.ru

Жду ваших откликов!