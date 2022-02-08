HTML письмо для рассылки по email

Никита, здравствуйте

"Необходимо разработать html письмо, грамотно с точки зрения маркетинга. Картинки можно взять из лэндинга. Исполнитель должен иметь опыт именно в этой сфере, с грамотным портфолио."

Видел, что вы делали такой заказ, необходимо выполнить аналогичный заказ.

Мой контакт ТГ: @Trustmaster

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.