HTML-верстка из AI+PNG (стартовая сверстана)

Нужно сверстать 14 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой, стартовая страница сверстана).

Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/ixvsbb0p9isaxr3b/PNG.zip.html

Исходники http://www.uploads.com.ua/file/k1utaw0lnagb25ov/site_main20_ver_2.ai.html

Особо обращаю внимание, что исходники страницы не в PSD а в AI, поэтому прошу сразу указывать есть ли опыт верстки из AI.

Предлагайте ваши сроки и бюджет.

Верстка только блочная, валидная кроссбраузерная. IE7+, и последние версии FF, Opera, Chrome, Safari.

Повторяющиеся части верстки (шапка, футер, правый блок, пейджер) прошу выносить в SSI-инклуды, а не копировать из страницы в страницу. Все шрифты в исходниках стандартные.

Прошу учесть что на страницах есть небольшой объем JS-кода который необходимо реализовать (или найти готовый) на jQuery. Например:

индикатор оставшихся символов в поле ввода на странице 3_register_form.png

Во вложении стартовая страница сайта для примера (уже есть верстка) и самая сложная внутренняя. Остальные проще.

p.s. Скажу сразу, что проект "заколдованный". Два верстальщика которые брались его верстать - просто исчезли без пояснения причин. От последнего осталась сверстанная стартовая страница.